JPNN.com - Ekonomi - Makro

Prabowo: Pakar Dunia Menafsirkan Indonesia Jadi Kelima Terbesar di Dunia

Rabu, 20 Mei 2026 – 13:25 WIB
Presiden Prabowo Subianto. Foto: Ezra Acayan/Pool/AFP

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengeklaim Indonesia bakal naik ke peringkat lima bahkan empat ekonomi terbesar di dunia.

Hal itu dia katakan saat pidato dalam agenda Rapat Paripurna DPR RI Dalam Rangka Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027, di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD-RI.

“Pakar-pakar dunia, institusi-institusi dunia menafsir pada 2045 yang hanya 19 tahun lagi, ekonomi Indonesia akan menjadi kelima bahkan keempat terbesar di dunia,” ucap Prabowo, pada Rabu (20/5).

Prabowo menyebutkan bahwa dinamika geopolitik global yang memanas ini membuat banyak negara panik.

“Di krisis yang bikin panik banyak negara, kita tidak euforia kita tidak sombong, kita tidak panik, kita tenang, kita punya kemampuan,” kata dia.

Eks Danjen Kopassus itu mengaku tak pernah bermimpi Indonesia akan menjadi ekonomi terbesar di dunia. Dia hanya menginginkan rakyat hidup yang layak.

“Tetapi mereka menyatakan kita akan menjadi negara keempat kelima, bayangkan, kita akan menyabet Inggris, Prancis, Italia,” tuturnya. (mcr4/jpnn)

Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

