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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Prabowo: Pamong Praja adalah Pelayan Rakyat, Harus Mengayomi Sebaik-baiknya

Rabu, 29 Juli 2026 – 21:16 WIB
Prabowo: Pamong Praja adalah Pelayan Rakyat, Harus Mengayomi Sebaik-baiknya - JPNN.COM
Presiden Prabowo saat memimpin Upacara Pelantikan Pamong Praja Muda (PPM) Angkatan XXXIII Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahun 2026 di Lapangan Parade IPDN Kampus Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, pada Rabu (29/7). Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa seorang Pamong Praja harus menjadi aparatur negara yang senantiasa hadir melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat.

Hal itu dia sampaikan saat memimpin Upacara Pelantikan Pamong Praja Muda (PPM) Angkatan XXXIII Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahun 2026 di Lapangan Parade IPDN Kampus Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, pada Rabu (29/7).

"Saudara adalah pelayan rakyat. Saudara harus melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat, mengayomi rakyat Indonesia dengan sebaik-baiknya,” ujar Prabowo.

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Prabowo juga mengapresiasi pengalaman pengabdian para Pamong Praja Muda yang telah diterjunkan langsung membantu penanganan bencana di Aceh selama satu bulan sebelum resmi dilantik.

Menurut dia, pengalaman tersebut menjadi bukti bahwa seorang aparatur negara dituntut untuk hadir di tengah masyarakat sejak awal pengabdiannya.

"Saudara adalah angkatan Pamong Praja yang telah ikut turun langsung selama satu bulan membantu menangani bencana di Aceh,” kata dia.

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Dia menegaskan bahwa menjadi Pamong Praja bukan sekadar memperoleh pangkat maupun jabatan.

Kehormatan seorang aparatur negara diukur dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat melalui pengabdian yang diberikan.

Prabowo Subianto menegaskan bahwa seorang Pamong Praja harus menjadi aparatur negara yang senantiasa hadir melayan rakyat

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TAGS   pamong praja  Pamong praja muda IPDN  Prabowo  Prabowo Subianto  Pelantikan Pamong Praja 
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