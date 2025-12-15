Prabowo Panggil Menteri ke Hambalang, Bahas Percepatan Penanganan Bencana & Libur Akhir Tahun

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih membahas penanganan bencana di Sumatra, serta kesiapan menghadapi liburan akhir tahun di kediaman pribadinya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/12)

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan pertemuan tersebut digelar setelah Presiden Prabowo melakukan peninjauan langsung ke lokasi terdampak bencana.

“Setelah melakukan peninjauan langsung ke lokasi terdampak bencana, Presiden Prabowo memanggil beberapa Menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya di Hambalang pada 14 Desember,” ucap Teddy.

Dalam pembahasan terkait penanganan bencana, Prabowo menekankan pentingnya percepatan pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak.

“Pembangunan hunian sementara dan hunian tetap untuk seluruh warga terdampak bencana di Sumatra. presiden ingin secepat mungkin segera selesai terbangun,” kata dia.

Selain itu, Prabowo juga menaruh perhatian pada pemenuhan kebutuhan dasar para pengungsi.

Presiden meminta supaya kebutuhan tersebut dapat dipastikan terpenuhi secara menyeluruh.

“Penambahan secara maksimal alat berat dan truk air minum, persediaan air bersih, serta toilet portabel, terutama di lokasi yang paling terdampak,” ungkap Teddy.