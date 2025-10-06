Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional

Prabowo Panggil Sejumlah Menteri ke Kertanegara, Ini yang Dibicarakan

Senin, 06 Oktober 2025 – 07:45 WIB
Arsip foto - Presiden RI Prabowo Subianto (tiga kanan) memimpin rapat bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (28/9/2025). (ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden)

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (5/10/2025) malam.

Prabowo memanggil mereka untuk rapat terbatas membahas program prioritas pemerintah seperti swasembada pangan dan ketahanan energi.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi seusai menjelaskan bahwa sejumlah menteri memberikan laporan mengenai perkembangan pelaksanaan program-program pemerintah, termasuk kendala-kendala yang mereka hadapi.

"Hari ini, Minggu 5 Oktober 2025, setelah tadi pagi kita merayakan hari ulang tahun TNI yang ke-80, seperti biasa, malam hari ini, Bapak Presiden memanggil beberapa menko (menteri koordinator, red.), dan beberapa menteri," kata Prasetyo Hadi kepada wartawan di sekitar kediaman pribadi Presiden.

"Ini memang kebiasaan beliau seperti ini, tentu untuk sekali lagi mendapatkan laporan, mengecek program-program yang sudah dicanangkan, termasuk apakah masih ada kendala yang dihadapi untuk bisa dicarikan jalan keluar," lanjutnya.

Pras -sapaan akrab Prasetyo menyebut dalam pertemuan itu beberapa menteri juga menyampaikan usulan-usulannya kepada Presiden Prabowo, dan Prabowo memberikan persetujuannya atas usulan-usulan tersebut.

Namun, Pras enggan mengungkap usulan-usulan dari jajaran menteri yang disetujui oleh Presiden malam ini. "Tunggu nanti pada waktunya akan kita umumkan," ujar dia.

Terlepas dari itu, Prasetyo menjelaskan pertemuan pada malam ini fokus membahas beberapa program pemerintah seperti swasembada pangan, ketahanan energi, dan sektor perikanan yang ditargetkan dapat membuka lapangan pekerjaan.

