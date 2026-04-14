JPNN.com - Internasional - Eropa

Prabowo: Pembicaraan Indonesia-Rusia Sangat Produktif dan Kemajuannya Pesat

Selasa, 14 April 2026 – 11:39 WIB
Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden

jpnn.com, MOSKOW - Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembicaraan dan perkembangan kerja sama antara Indonesia bersama Rusia menunjukkan hasil yang sangat produktif.

Bahkan, kerja sama yang terjadi memiliki kemajuan yang pesat dalam berbagai bidang.

Hal tersebut disampaikan Prabowo di hadapan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan bilateral kedua pemimpin negara di Istana Kremlin, Moskow, Senin (13/4).

Prabowo mengungkapkan dalam beberapa bulan terakhir dia telah bertemu dengan banyak delegasi serta perwakilan pemerintah dan perusahaan Rusia, baik di Jakarta maupun di Moskow.

“Saya baru saja bertemu beberapa pejabat dari Rusia dan beberapa perusahaan dari Rusia. Saya sangat berterima kasih karena pembicaraannya sangat produktif,” ujar Prabowo.

Prabowo menuturkan hampir seluruh bidang kerja sama yang telah disepakati sebelumnya antara Indonesia dan Rusia kini menunjukkan perkembangan yang amat signifikan.

“Hampir semua bidang yang kami sepakati beberapa bulan yang lalu mengalami kemajuan pesat,” kata dia.

Meski demikian, Prabowo menegaskan bahwa masih terdapat sejumlah hal yang perlu dipercepat dan akan mendapat perhatian langsung dari dirinya.

TAGS   Prabowo  Vladimir Putin  pertemuan bilateral  Kerja sama 
