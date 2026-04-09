Prabowo Pengin Indonesia Punya National Champion Otomotif Seperti Jepang & Korea

Kamis, 09 April 2026 – 20:35 WIB
Presiden Prabowo Subianto. Foto: dok. Baznas

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mendorong sektor otomotif di Indonesia agar dapat melahirkan “national champion”, seperti halnya industri otomotif negara-negara maju.

Prabowo menyampaikan harapannya agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga produsen utama kendaraan yang mampu bersaing di tingkat global.

Dia membandingkan dengan keberhasilan Jepang dan Korea Selatan yang telah lebih dulu memiliki merek otomotif kuat di pasar internasional.

“Kalau Jepang punya Isuzu, punya Hino, kalau Korea punya Hyundai, Daewoo. Saya berharap berapa tahun lagi kita akan melihat VKTR sebagai champion, salah satu champion dari Indonesia,” ujar Prabowo dikutip dari rilis resmi Istana, Kamis (9/4).

Menurut dia, langkah menuju ke sana tidak bisa dilepaskan dari strategi besar industrialisasi nasional.

Kemajuan teknologi harus diwujudkan menjadi kekuatan industri nyata agar memberi dampak ekonomi luas bagi bangsa.

“Saya rasa industrialisasi adalah bagian akhir daripada suatu kebangkitan teknologi suatu bangsa. Teknologi harus diolah menjadi industri sehingga bermanfaat bagi suatu bangsa,” kata dia.

Prabowo juga memastikan pemerintah akan memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan industri otomotif nasional, termasuk dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi pelaku usaha.

Presiden Prabowo Subianto mendorong Indonesia agar punya national champion otomotif.

