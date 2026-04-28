Prabowo Perintahkan 1.800 Perlintasan Kereta Diperbaiki, Bos BP BUMN Beberkan Asal Dana Rp 4 T

Selasa, 28 April 2026 – 17:19 WIB
Dony Oskaria. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Kepala BP BUMN Dony Oskaria bicara perihal sumber dana Rp 4 triliun untuk perbaikan 1.800 perlintasan kereta api.

Perbaikan perlintasan kereta yang rencananya terfokus di Pulau Jawa tersebut akan digencarkan untuk menjamin keselamatan transportasi publik. 

Dony menegaskan dana perbaikan infrastruktur tersebut akan didanai pemerintah.

"Itu dari pemerintah, dari kami juga ada budget juga, tetapi dari pemerintah, memang ini kan Kemenhub yang memang prasarana itu menjadi dari pemerintah juga," ujar Dony di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (28/4). 

Dony mengungkapkan rencana perbaikan infrastruktur kereta api sudah masuk dalam program kerja BP BUMN pada tahun in.

Sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto, ribuan lintasan kereta api harus wajib diperbaiki segera, menyusul kecelakaan kereta api di, kemarin.

"Ini sebetulnya sudah masuk dalam program kerja kita tahun ini, sebagaimana diarahkan Bapak Presiden, kepada kurang lebih 1.800 lintasan kereta selama itu wajib diperbaiki, harus ada pintunya," tuturnya.

Dony menyatakan manajemen KAI akan melakukan evaluasi untuk menangani kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur tersebut.

