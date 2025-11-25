Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Kesehatan

Prabowo Perintahkan Audit RS di Papua yang Tolak Ibu Hamil hingga Irene Sokoy dan Bayinya Meninggal

Selasa, 25 November 2025 – 11:42 WIB
Presiden Prabowo Subianto. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan untuk mengaudit rumah sakit pascakematian Irene Sokoy, seorang ibu hamil yang meninggal bersama bayi di kandungannya seusai ditolak 4 rumah sakit di Papua.

Perintah itu disampaikan Prabowo kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian usai rapat di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (24/11).

"Ya, saya melapor kepada beliau. Jadi, di antaranya itu, perintah beliau untuk segera melakukan perbaikan audit," ucap Tito usai rapat tersebut.

Tito menjelaskan bahwa audit akan dilakukan secara menyeluruh terhadap rumah sakit baik negeri maupun swasta.

Audit juga akan dilakukan terhadap pejabat-pejabat yang ada di Dinas Kesehatan baik tingkat provinsi hingga kabupaten.

Eks Kapolri itu menyebutkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga turun tangan mengirimkan tim ke Jayapura untuk mengaudit secara teknis.

"Menkes mengirimkan tim khusus juga untuk melakukan audit teknis mengenai masalah layanan kesehatan. Kita enggak ingin terulang lagi," tuturnya.

Di samping itu, Tito menyebut pihaknya telah memerintahkan Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri untuk menemui keluarga korban.

Presiden Prabowo Subianto perintahkan Mendagri Tito Karnavian mengaudit RS di Papua setelah seorang ibu hamil meninggal bersama bayi di kandungannya.

