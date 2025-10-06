Close Banner Apps JPNN.com
Prabowo Perintahkan Cak Imin Bergerak Tangani Insiden Musala Pesantren Roboh

Senin, 06 Oktober 2025 – 06:27 WIB
Tim SAR gabungan terus berupaya melakukan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban reruntuhan salah satu bangunan pondok pesantren Al Khozyni, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (30/9). Foto: BPBD Sidoarjo/BNPB

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar untuk memeriksa struktur dan kekuatan bangunan di pondok-pondok pesantren.

Hal ini dikatakan Teddy seusai insiden ambruknya mushalla di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur beberapa waktu lalu.

"Presiden memerintahkan Muhaimin Iskandar beserta jajaran kementeriannya untuk memeriksa sekaligus memperbaiki pondok pesantren, yang perlu dicek kekuatan struktur bangunannya, dan memberikan bantuan," ujar Teddy dikutip Senin (6/10).

Teddy menuturkan, Presiden Prabowo tidak ingin ada kejadian robohnya bangunan pesantren di kemudian hari. Karena itu, tim akan diterjunkan ke pesantren lain untuk mengecek struktur bagunannya.

"Menekankan kepada pemilik pondok untuk memperhatikan betul proses renovasi atau pengembangan gedung bila hendak membangun pondoknya," katanya.

Terpisah, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan insiden ambruknya bangunan mushalla di Ponpes Al Khoziny telah menjadi atensi khusus Presiden Prabowo.

"Beliau memonitor terus, makanya Beliau kemudian memerintahkan kepada para menteri terkait, dan gubernur, wakil gubernur untuk memberikan perhatian," kata Prasetyo.

Pras kemudian menyampaikan Presiden Prabowo juga memerintahkan evaluasi seluruh bangunan pesantren, terutama dari segi keamanan dan keselamatannya.

