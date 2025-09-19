Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Istana

Prabowo Perintahkan Danantara Buat Prototipe Listrik Pedesaan

Jumat, 19 September 2025 – 14:14 WIB
Prabowo Perintahkan Danantara Buat Prototipe Listrik Pedesaan - JPNN.COM
Presiden Prabowo Subianto. Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan langsung terkait penyediaan listrik pedesaan.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan bahwa Prabowo memerintahkan Danantara untuk membuat prototipe listrik pedesaan berbasis tenaga surya.

Hal itu diperintahkan dalam rapat terbatas bersama jajaran menteri di bidang perekonomian dan instansi terkait lainnya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (18/9).

Baca Juga:

“Prototipe ini akan dibangun di sejumlah daerah dan ditarget dapat berjalan dalam waktu 3-5 bulan,” ungkap Teddy dalam keterangan resmi, pada Jumat (19/9).

Sementara itu, agenda pembangunan infrastruktur besar juga dibahas dalam rapat tersebut.

Isu lain yang diperbincangkan yakni mengenai rencana dan pendanaan pembangunan giant sea wall.

Baca Juga:

“Yang akan berdampak pada sekitar 50 juta masyarakat di sekitar pantai utara (Pantura) Jawa,” jelasnya.

Menurutnya, Prabowo juga memerintahkan jajarannya untuk segera mengambil kebijakan khusus di sektor pertanian.

Teddy Indra Wijaya mengatakan bahwa Prabowo memerintahkan Danantara untuk membuat prototipe listrik pedesaan berbasis tenaga surya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Prabowo  Prabowo Subianto  Teddy Indra Wijaya  Danantara  listrik pedesaan 
BERITA PRABOWO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp