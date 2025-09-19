Prabowo Perintahkan Danantara Buat Prototipe Listrik Pedesaan

Jumat, 19 September 2025 – 14:14 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan langsung terkait penyediaan listrik pedesaan.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan bahwa Prabowo memerintahkan Danantara untuk membuat prototipe listrik pedesaan berbasis tenaga surya.

Hal itu diperintahkan dalam rapat terbatas bersama jajaran menteri di bidang perekonomian dan instansi terkait lainnya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (18/9).

“Prototipe ini akan dibangun di sejumlah daerah dan ditarget dapat berjalan dalam waktu 3-5 bulan,” ungkap Teddy dalam keterangan resmi, pada Jumat (19/9).

Sementara itu, agenda pembangunan infrastruktur besar juga dibahas dalam rapat tersebut.

Isu lain yang diperbincangkan yakni mengenai rencana dan pendanaan pembangunan giant sea wall.

“Yang akan berdampak pada sekitar 50 juta masyarakat di sekitar pantai utara (Pantura) Jawa,” jelasnya.

Menurutnya, Prabowo juga memerintahkan jajarannya untuk segera mengambil kebijakan khusus di sektor pertanian.