Prabowo Perintahkan Kepala BGN Wajib Cek Kebersihan Makanan dan Alat MBG

Senin, 06 Oktober 2025 – 10:43 WIB
Presiden Prabowo Subianto. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengecek aspek kebersihan dan kesehatan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Prabowo menegaskan kepada Kepala BGN bahwa setidaknya pada pekan depan, dapur-dapur harus sudah dilengkapi dengan alat tes kit.

Hal itu diinstruksikan saat Prabowo memanggil sejumlah anggota Kabinet Merah Putih ke kediaman pribadinya, di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Minggu (5/10) malam.

“Mengecek kebersihan makanan, alat pencuci dan pengering higienis dilengkapi air hangat dan alat khusus untuk menghindari bakteri, dan penyediaan filter air bersih,” ucap Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya, pada Minggu.

Selain itu, Prabowo juga memberikan arahan khusus kepada Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, untuk melakukan pemeriksaan kondisi pondok pesantren di berbagai daerah.

Perintah itu terkait dengan insiden robohnya musala Pondok Pesantren (ponpes) Al Khoziny, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

“Memberikan bantuan dan menekankan kepada pemilik Pondok untuk memperhatikan betul proses renovasi atau pengembangan gedung bila hendak membangun pondoknya,” kata dia.

Selain terkait MBG dan ponpes Al Khoziny, pertemuan tersebut juga membahas perkembangan berbagai program strategis pemerintah di bidang kesejahteraan rakyat dan ketahanan nasional lainnya.

