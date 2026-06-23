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JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Prabowo Perintahkan Penataan Ulang Kawasan GBK untuk Jadi Pusat Ekonomi Baru

Selasa, 23 Juni 2026 – 18:56 WIB
Prabowo Perintahkan Penataan Ulang Kawasan GBK untuk Jadi Pusat Ekonomi Baru - JPNN.COM
Menteri BKPM Rosan Roeslani (tengah). Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta penataan ulang kawasan Gelora Bung Karno (GBK) untuk menjadi ikon baru Indonesia berstandar internasional.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengatakan bahwa Prabowo mengarahkan agar pengembangan kawasan GBK dilakukan secara menyeluruh.

Kawasan itu diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jakarta.

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Menurut dia, pengembangan tersebut tidak hanya mencakup revitalisasi Hotel Sultan, tetapi juga penataan ulang seluruh kawasan GBK yang memiliki luas sekitar 200 hektare.

“Ya, rencananya itu akan dijadikan ikon baru di Indonesia. Nanti akan diubah secara komprehensif untuk tidak hanya di daerah GBK ini,” ucap Rosan.

“Akan didesain ulang dari termasuk lapangan golf sampai juga dengan area GBK yang kurang lebih itu luasnya 200 hektare,” lanjutnya.

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Menurut dia, pengelolaan kawasan nantinya dapat melibatkan sejumlah entitas milik negara, di antaranya InJourney dan Meru, setelah seluruh proses administrasi yang dikoordinasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara selesai.

Walau begitu, Rosan menegaskan bahwa konsep akhir pengembangan kawasan masih terus dimatangkan.

Presiden Prabowo Subianto meminta penataan ulang kawasan Gelora Bung Karno (GBK) untuk menjadi ikon baru Indonesia berstandar internasional.

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TAGS   kawasan GBK  Gelora Bung Karno  Rosan Roeslani  GBK Pusat ekonomi baru  Presiden Prabowo Subianto 

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