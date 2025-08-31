Prabowo Perintahkan Polisi-TNI Tindak Tegas Perusak Fasilitas Umum dan Pelaku Penjarahan

Minggu, 31 Agustus 2025 – 16:34 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan aparat kepolisian dan TNI untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelaku perusakan fasilitas umum maupun pelaku penjarahan saat aksi massa dan demontrasi masyarakat sejak Kamis (28/8).

Hal itu dia ungkapkan saat memberikan keterangan terkait kondisi Indonesia beberapa waktu terakhir.

“Kepada pihak Kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan setegas-tegasnya terhadap segala bentuk perusakan fasilitas umum, penjarahan rumah-rumah,” ucap Prabowo, Minggu (31/8).

“Maupun gangguan terhadap sentra-sentra ekonomi sesuai hukum yang berlaku,” kata dia.

Prabowo mengaku menghormati kebebasan berpendapat sebagaimana diatur dalam United Nations International Covenant on Civil and Political Rights Pasal 19, serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.

Walau begitu, penyampaian aspirasi harus dilakukan secara damai.

Menurut dia, penyampaian aspirasi tak boleh anarkis, merusak atau membakar fasilitas umum, hingga menimbulkan korban jiwa, mengancam dan menjarah rumah-rumah maupun instansi publik atau pribadi.

Hal itu dinilai sebagai pelanggaran hukum. Negara wajib hadir untuk melindungi rakyatnya.