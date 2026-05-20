Prabowo Perintahkan Purbaya Ganti Pimpinan Bea Cukai Bila Tak Mampu Kerja

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengganti pimpinan Ditjen Bea dan Cukai bila tak mampu bekerja.

Hal itu dia katakan saat pidato dalam agenda Rapat Paripurna DPR RI Dalam Rangka Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027, di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD-RI, pada Rabu (20/5).

“Menteri keuangan kalau pimpinan bea cukai tidak mampu segera diganti,” ucap Prabowo.

Menurut dia, rakyat dan negara menuntut pekerjaan yang cepat sehingga pemerintah tak boleh bersantai.

“Pemerintah yang leha-leha, pemerintah yang kumaha engke wae (lihat nanti saja), kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engke kumaha bukan kumaha engke,” kata dia.

Adapun, Prabowo memaparkan arah kebijakan ekonomi nasional tahun 2027 melalui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF).

Prabowo menyampaikan bahwa pendapatan negara dalam APBN 2027 ditargetkan mencapai 11,82 hingga 12,40 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Sementara itu, belanja negara direncanakan berada pada kisaran 13,62 hingga 14,80 persen PDB guna mendukung berbagai program prioritas pemerintah.