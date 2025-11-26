Prabowo-Pertamina Siapkan Reset Migas, Konglomerat Hitam Terdesak

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik dan kebijakan publik Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Adib Miftahul menegaskan bahwa langkah Presiden Prabowo Subianto bersama Pertamina saat ini merupakan upaya langsung negara menghadapi konglomerat hitam migas yang selama puluhan tahun menguasai aliran ekonomi energi secara ilegal.

Menurutnya, Prabowo sedang melakukan reset besar-besaran untuk mengambil kembali kontrol negara atas sumber daya strategis yang sebelumnya dikuasai oleh jaringan bisnis gelap.

Adib menyebut bahwa apa yang dilakukan pemerintah saat ini adalah overhaul total atas pengelolaan migas, tambang, hingga efisiensi anggaran pemerintah daerah.

“Prabowo sedang mereset ulang sumber daya ekonomi Indonesia. Dari migas, tambang, sampai efisiensi anggaran pemda. Semua ditata ulang, dimainkan ulang, dan pemain-pemain yang tidak sesuai regulasi dihentikan. Ini bukan sekadar penertiban, ini pembersihan struktural,” ujar Adib.

Adib menilai Prabowo sedang mengembalikan sumber daya ekonomi negara agar kembali ke trek yang benar, sesuai dengan janji kampanye yang sejak awal sering menyinggung adanya “kebocoran-kebocoran besar” di sektor energi.

Dalam konteks migas, Pertamina disebut Adib menjadi ujung tombak utama pelaksanaan reset tersebut.

Dengan penertiban rantai pasok, distribusi, lifting, hingga tata kelola internal, Pertamina kini berada dalam posisi yang sama sekali berbeda dibanding era sebelumnya.

“Prabowo selalu menyinggung kebocoran migas. Nah, apa yang dilakukan saat ini adalah implementasi janji itu. Pertamina diberi ruang penuh untuk bertindak, dan dibackup oleh Presiden serta aparat hukum,” ujarnya.