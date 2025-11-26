Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Prabowo-Pertamina Siapkan Reset Migas, Konglomerat Hitam Terdesak

Rabu, 26 November 2025 – 13:27 WIB
Prabowo-Pertamina Siapkan Reset Migas, Konglomerat Hitam Terdesak - JPNN.COM
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di kediamannya kawasan Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (23/11/2025), membahas kehutanan dan pertambangan. ANTARA/HO-Sekretariat Presiden

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik dan kebijakan publik Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Adib Miftahul menegaskan bahwa langkah Presiden Prabowo Subianto bersama Pertamina saat ini merupakan upaya langsung negara menghadapi konglomerat hitam migas yang selama puluhan tahun menguasai aliran ekonomi energi secara ilegal.

Menurutnya, Prabowo sedang melakukan reset besar-besaran untuk mengambil kembali kontrol negara atas sumber daya strategis yang sebelumnya dikuasai oleh jaringan bisnis gelap.

Adib menyebut bahwa apa yang dilakukan pemerintah saat ini adalah overhaul total atas pengelolaan migas, tambang, hingga efisiensi anggaran pemerintah daerah.

Baca Juga:

“Prabowo sedang mereset ulang sumber daya ekonomi Indonesia. Dari migas, tambang, sampai efisiensi anggaran pemda. Semua ditata ulang, dimainkan ulang, dan pemain-pemain yang tidak sesuai regulasi dihentikan. Ini bukan sekadar penertiban, ini pembersihan struktural,” ujar Adib.

Adib menilai Prabowo sedang mengembalikan sumber daya ekonomi negara agar kembali ke trek yang benar, sesuai dengan janji kampanye yang sejak awal sering menyinggung adanya “kebocoran-kebocoran besar” di sektor energi.

Dalam konteks migas, Pertamina disebut Adib menjadi ujung tombak utama pelaksanaan reset tersebut.

Baca Juga:

Dengan penertiban rantai pasok, distribusi, lifting, hingga tata kelola internal, Pertamina kini berada dalam posisi yang sama sekali berbeda dibanding era sebelumnya.

“Prabowo selalu menyinggung kebocoran migas. Nah, apa yang dilakukan saat ini adalah implementasi janji itu. Pertamina diberi ruang penuh untuk bertindak, dan dibackup oleh Presiden serta aparat hukum,” ujarnya.

Langkah Presiden Prabowo Subianto bersama Pertamina saat ini merupakan upaya langsung negara menghadapi konglomerat hitam migas

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pertamina  Prabowo  Mafia Migas  Penegakan Hukum 
BERITA PERTAMINA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp