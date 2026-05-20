Prabowo Pidato di DPR, IHSG Naik 0,86%, Pasar Butuh Langkah Konkret

jpnn.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu pagi pukul 09.45 WIB menguat 54,58 poin atau 0,86 persen ke posisi 6.425,26.

Kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 naik 9,07 poin atau 1,43 persen ke posisi 643,89, setelah sebelumnya dibuka melemah.

Analis pasar modal sekaligus Founder Republik Investor Hendra Wardana mengatakan pelaku pasar mencermati pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI hari ini.

Hendra menyebut secara teknikal, area 6.300 menjadi support psikologis yang sangat penting bagi IHSG. Jika level ini mampu dipertahankan, peluang rebound menuju area 6.500-6.535 masih terbuka.

“Namun, apabila support tersebut ditembus, maka risiko pelemahan lanjutan makin besar karena pasar akan mulai masuk fase krisis kepercayaan jangka pendek," ujar Hendra di Jakarta, Rabu.

Sentimen Domestik

Hendra menjelaskan dalam jangka pendek perhatian pelaku pasar tertuju pada pidato Presiden Prabowo di sidang paripurna DPR.

Pelaku pasar akan menantikan arah kebijakan fiskal, strategi menjaga stabilitas ekonomi, langkah penguatan rupiah, hingga bagaimana pemerintah merespons tekanan pasar keuangan yang semakin besar.