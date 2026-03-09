Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Prabowo Pimpin Ratas di Hambalang, Termasuk Bahas Situasi Timur Tengah

Senin, 09 Maret 2026 – 01:01 WIB
Prabowo Pimpin Ratas di Hambalang, Termasuk Bahas Situasi Timur Tengah
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di kediaman pribadinya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/3/2026) membahas program-program prioritas pemerintah bidang pendidikan dan perkembangan eskalasi di Timur Tengah. ANTARA/HO-Sekretariat Kabinet

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memimpin lima rapat terbatas (ratas) di kediaman pribadinya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Rapat digelar Minggu mulai siang hari sampai dengan malam hari.

“Pada Minggu siang sampai malam hari, Presiden Prabowo Subianto menggelar lima rapat berbeda dengan memanggil beberapa menteri Kabinet Merah Putih di kediaman Hambalang, Bogor, Jawa Barat, 8 Maret 2026. Di beberapa rapat tersebut, Presiden meminta update terkait beberapa isu strategis di dalam dan luar negeri,” kata Seskab Teddy Indra Wijaya saat dihubungi di Jakarta, Minggu malam.

Teddy menjelaskan rapat tersebut membahas program prioritas bidang pendidikan, perkembangan situasi geopolitik di Timur Tengah, dan persiapan menjelang Hari Raya Idulfitri pada pertengahan Maret 2026.

Seskab melanjutkan lima agenda rapat yang menjadi perhatian Presiden Prabowo, yaitu pertama, perkembangan pembangunan 10 kampus baru bidang STEM (sains, teknologi, engineering, dan matematika), serta pendidikan kedokteran.

Kedua, laporan mengenai pengembangan beberapa perguruan tinggi negeri (PTN) agar dapat meningkatkan peringkatnya di tingkat global, dan semakin terbuka terhadap kerja sama dengan universitas terkemuka dunia.

Ketiga, Presiden Prabowo juga meminta laporan terkini mengenai situasi di Timur Tengah, dikaitkan dengan pengaruhnya terhadap kemungkinan eskalasi geopolitik di dalam negeri.

Keempat, Presiden Prabowo juga meminta laporan mengenai mahasiswa asal Palestina yang mendapatkan beasiswa bersekolah di Universitas Pertahanan (Unhan).

Presiden Prabowo Subianto memimpin lima rapat terbatas (ratas) di kediaman pribadinya, Hambalang, Kabupaten Bogor.

