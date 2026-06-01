Prabowo Pimpin Upacara Hari Lahir Pancasila, Megawati hingga Jusuf Kalla Hadir

Senin, 01 Juni 2026 – 10:56 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Gedung Pancasila, Jakarta Pusat, pada Senin (1/6).

Pantauan JPNN.com di lokasi, Prabowo tiba di lokasi pada pukul 09.35 dengan menggunakan mobil garuda maung putih. Dia mengenakan setelan jas abu-abu tua dilengkapi peci hitam.

Upacara peringatan dimulai pada pukul 09.57 WIB. Mulanya, pasukan memasuki lapangan upacara yang dipimpin oleh Komandan Upacara Kolonel Inf Didin Nasruddin Darsono.

Prabowo selaku inspektur menaiki podium untuk memimpin upacara diikuti oleh gaungan Lagu Indonesia Raya.

Upacara peringatan ini juga dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta jajaran menteri Kabinet Merah Putih.

Hadir pula Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden ke 10 dan 12 Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-13 Ma’ruf Amin, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, dan Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin.

Pembacaan Pancasila dilakukan oleh Ketua MPR Ahmad Muzani dan pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar oleh Ketua DPD RI Sultan Bachtiar. (mcr4/jpnn)