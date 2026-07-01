Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Prabowo: Polri Aktif Bangun SPPG, Dirikan Dapur-Dapur Terbaik

Rabu, 01 Juli 2026 – 16:38 WIB
Prabowo: Polri Aktif Bangun SPPG, Dirikan Dapur-Dapur Terbaik - JPNN.COM
Ilustrasi. dapur SPPG. Foto: arsip JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengatakan Polri ikut aktif membangun lebih dari 1.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur-dapur untuk program MBG.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Presiden Prabowo dalam Upacara Peringatan HUT ke-80 Bhayangkara yang digelar di Korbrimob Cikeas, pada Rabu (2/7).

Dia bahkan memuji dapur-dapur SPPG tersebut adalah yang terbaik.

Baca Juga:

“Dan saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik,” kata Prabowo.

Dia menyebutkan pujian itu bukan hanya berasal dari dirinya, tetapi juga dari para pengamat.

“Banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut dan di antaranya bagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri,” tuturnya.

Baca Juga:

Ketua Umum Partai Gerindra itu juga menjabarkan keterlibatan Polri lainnya dalam membantu pekerjaan pemerintah.

Polri disebut terus membangun sumur bor air, jembatan-jembatan, dan membantu masyarakat yang terdampak bencana.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan Polri ikut aktif membangun lebih dari 1.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur-dapur untuk program MBG.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Prabowo Subianto  SPPG  Polri  program MBG 
BERITA PRABOWO SUBIANTO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp