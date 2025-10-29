Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Istana

Prabowo Pulang Lebih Cepat, Bukan Gegara Insiden Nama Jokowi

Rabu, 29 Oktober 2025 – 08:18 WIB
Prabowo Pulang Lebih Cepat, Bukan Gegara Insiden Nama Jokowi
Presiden Prabowo Subianto (depan) di Kuala Lumpur. Foto: Vincent Thian/Pool/AFP

jpnn.com - KUALA LUMPUR - Presiden Prabowo Subianto pulang lebih awal ke Indonesia dari rangkaian KTT ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia.

Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan ada beberapa hal mendesak yang menyebabkan Prabowo kembali ke tanah air.

"Karena ada beberapa hal yang mendesak yang menyebabkan beliau harus kembali (ke tanah air)," kata Menlu Sugiono kepada delegasi wartawan Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia, Selasa.

Sugiono juga menegaskan bahwa Prabowo pulang lebih awal bukan karena insiden kesalahan penyebutan nama Presiden RI oleh pengulas acara/komentator media resmi Malaysia, saat momentum siaran langsung kedatangan pemimpin ASEAN di KTT.

Menlu meminta agar tidak ada pihak yang berspekulasi bahwa Presiden Prabowo pulang lebih awal karena kesalahan penyebutan nama. Presiden Prabowo, kata dia, pulang karena ada hal penting di tanah air.

Presiden juga telah memerintahkan dirinya selaku Menteri Luar Negeri, beserta Menko Perekonomian, Menko Polkam, Menko PMK dan Menteri Perdagangan untuk tetap mengikuti rangkaian KTT ASEAN.

"Karena esensi pertemuan-pertemuan ini biasanya diampu oleh Menko Perekonomian dan Menteri Luar Negeri, ya kami yang di depan kemarin," tutur Menlu.

Dia pun menyampaikan bahwa terkait kesalahan penyebutan nama Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Luar Negeri sudah menyampaikan kepada pihak Malaysia bahwa telah terjadi kesalahan penyebutan nama Presiden RI.

Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan ada beberapa hal mendesak yang menyebabkan Prabowo kembali ke tanah air.

TAGS   Prabowo  Jokowi  Sugiono  KTT ASEAN  Radio Televisi Malaysia 
