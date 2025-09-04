Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Istana

Prabowo & Putin Sempat Lakukan Pertemuan Khusus di Beijing, Ini yang Dibahas

Kamis, 04 September 2025 – 11:32 WIB
Prabowo & Putin Sempat Lakukan Pertemuan Khusus di Beijing, Ini yang Dibahas - JPNN.COM
Presiden Prabowo Subianto pertemuan khusus dengan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin. Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto sempat mengadakan pertemuan khusus dengan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin.

Pertemuan itu terjadi di sela kunjungan kerjanya menghadiri perayaan 80 Tahun Kemenangan Perang Perlawanan Rakyat Tiongkok di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok, pada Rabu (5/9) kemarin.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan pertemuan itu menjadi salah satu agenda penting Prabowo dalam rangka memperkuat kerja sama strategis antara Indonesia dan Rusia.

Baca Juga:

Menurut Teddy, selain menghadiri acara parade yang diikuti oleh 26 pemimpin dunia, Prabowo memanfaatkan momentum ini untuk bertemu langsung dengan Putin.

Kedua pemimpin negara menegaskan komitmen untuk terus memperkuat kerja sama di berbagai sektor, khususnya bidang ekonomi dan investasi.

“Presiden Prabowo juga mengadakan pertemuan khusus dengan Presiden Xi Jinping dan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin, masing-masing untuk menindaklanjuti dan memastikan jalannya berbagai investasi ekonomi yang sudah terjalin di antara kedua negara,” ucap Teddy.

Baca Juga:

Teddy menurutkan bahwa kunjungan Presiden Prabowo ke Beijing berlangsung sangat singkat.

Usai menyelesaikan seluruh agenda, Kepala Negara langsung kembali ke Jakarta dan dijadwalkan tiba malam hari nanti.

Presiden Prabowo Subianto sempat mengadakan pertemuan khusus dengan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Prabowo  Putin  Tiongkok  pertemuan prabowo dan putin  Vladimir Putin  Rusia 
BERITA PRABOWO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp