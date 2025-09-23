Prabowo Putuskan IKN Jadi Ibu Kota Politik, NasDem Usul Gibran Berkantor di Sana

jpnn.com - Wakil Ketua Umum (Waketum) NasDem Saan Mustopa menyebutkan partainya sejak awal memang berharap Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak menjadi pembangunan mubazir.

Dia berkata demikian saat menanggapi keputusan Presiden RI Prabowo Subianto yang menetapkan IKN sebagai Ibu Kota Politik.

"Kan, kalau Nasdem berpikirnya yang penting IKN itu tidak mubazir, tidak mangkrak, bisa berfungsi," kata Saan ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9).

Dia mengatakan NasDem pernah mengusulkan beberapa alternatif ke pemerintah agar pembangunan IKN yang memakan biaya besar tak menjadi mubazir.

"Sudah jauh memberikan alternatif, supaya apa yang sudah dibangun tidak mubazir, karena sudah mengeluarkan anggaran negara yang begitu besar," ujar Saan.

Dia mengatakan satu di antara usul yang pernah disampaikan NasDem ialah diaktifkannya kegiatan pemerintah pusat di IKN.

Semisal, kata Saan, IKN menjadi tempat Wapres RI Gibran Rakabuming Raka berkegiatan agar lokasi bisa dirawat.

"Kalau ada Wapres berkantor di sana, kan, aktivitas di IKN pun menjadi lebih hidup. Semua bangunan bisa terawat dengan baik," kata dia.