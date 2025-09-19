Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Prabowo Rapat Bersama Menteri, Bahas Permasalahan Singkong dan Ubi Kayu

Jumat, 19 September 2025 – 10:21 WIB
Prabowo Rapat Bersama Menteri, Bahas Permasalahan Singkong dan Ubi Kayu - JPNN.COM
Presiden Prabowo bersama jajaran menteri di bidang perekonomian dan instansi terkait rapat di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (18/9) kemarin. Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Indonesia Prabowo Subianto rapat terbatas dengan jajaran menteri guna membahas berbagai isu strategis mulai dari sektor pertanian, energi, dan infrastruktur.

Sejumlah isu itu dibahas bersama jajaran menteri di bidang perekonomian dan instansi terkait lainnya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (18/9) kemarin.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan di sektor pertanian pemerintah akan segera mengambil kebijakan khusus.

Baca Juga:

“Di sektor pertanian, pemerintah mengambil kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan terkait ubi kayu, singkong, dan tapioka, dengan melibatkan pemerintah daerah dan pelaku industri serta memperhatikan kesejahteraan para petani,” ujar Teddy.

Selain itu, isu energi juga menjadi perhatian Prabowo yang memfokuskan pada mekanisme impor etanol.

“Dan produksi tetes tebu atau molase serta penyediaan listrik pedesaan dengan tenaga sel surya,” kata dia.

Baca Juga:

Teddy mengungkapkan arahan langsung Prabowo juga terkait penyediaan listrik pedesaan.

“Presiden memerintahkan Danantara untuk membuat prototipe listrik pedesaan berbasis tenaga surya. Prototipe ini akan dibangun di sejumlah daerah dan ditarget dapat berjalan dalam waktu tiga sampai lima bulan,” ungkapnya.

Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan jajarannya membahas berbagai isu strategis di sektor pertanian, energi, dan infrastruktur.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Prabowo Subianto  Singkong  pertanian  infrastruktur  listrik 
BERITA PRABOWO SUBIANTO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp