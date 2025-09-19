Prabowo Rapat Bersama Menteri, Bahas Permasalahan Singkong dan Ubi Kayu

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Indonesia Prabowo Subianto rapat terbatas dengan jajaran menteri guna membahas berbagai isu strategis mulai dari sektor pertanian, energi, dan infrastruktur.

Sejumlah isu itu dibahas bersama jajaran menteri di bidang perekonomian dan instansi terkait lainnya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (18/9) kemarin.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan di sektor pertanian pemerintah akan segera mengambil kebijakan khusus.

Baca Juga: Seskab Teddy Indra Wijaya Naik Pangkat jadi Letnan Kolonel

“Di sektor pertanian, pemerintah mengambil kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan terkait ubi kayu, singkong, dan tapioka, dengan melibatkan pemerintah daerah dan pelaku industri serta memperhatikan kesejahteraan para petani,” ujar Teddy.

Selain itu, isu energi juga menjadi perhatian Prabowo yang memfokuskan pada mekanisme impor etanol.

“Dan produksi tetes tebu atau molase serta penyediaan listrik pedesaan dengan tenaga sel surya,” kata dia.

Teddy mengungkapkan arahan langsung Prabowo juga terkait penyediaan listrik pedesaan.

“Presiden memerintahkan Danantara untuk membuat prototipe listrik pedesaan berbasis tenaga surya. Prototipe ini akan dibangun di sejumlah daerah dan ditarget dapat berjalan dalam waktu tiga sampai lima bulan,” ungkapnya.