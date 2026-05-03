Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional

Prabowo Rapat Terbatas di Hambalang, Begini Info dari Teddy

Senin, 04 Mei 2026 – 02:30 WIB
Prabowo Rapat Terbatas di Hambalang, Begini Info dari Teddy - JPNN.COM
Presiden Prabowo Subianto (kanan) memimpin rapat terbatas dengan sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (2/5/2026). (ANTARA/Instagram-sekretariat.kabinet)

jpnn.com - Presiden RI Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (ratas) bersama jajaran Kabinet Merah Putih di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (2/5).

Konon ratas itu secara khusus menyoroti perlindungan tenaga kerja dan optimalisasi peran perguruan tinggi.

Informasi soal ratas ini disampaikan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam akun Instagram resmi sekretariat kabinet yang dikutip di Jakarta, Minggu (3/4/2026).

Baca Juga:

Teddy menyampaikan bahwa pertemuan yang berlangsung dari sore hingga malam hari tersebut membahas berbagai isu strategis untuk menghadirkan kebijakan yang melindungi, mencerdaskan, dan menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

"Dalam pembahasan isu ketenagakerjaan, Presiden Prabowo memberikan atensi besar terhadap penyampaian aspirasi dari berbagai serikat pekerja di seluruh daerah Indonesia," ujarnya.

Aspirasi itu disebut menjadi poin penting sebagaimana pemerintah telah menerbitkan sejumlah kebijakan yang berpihak pada kaum pekerja saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional pada Jumat (1/5), di Monumen Nasional Jakarta.

Baca Juga:

Selain perlindungan buruh, ratas tersebut juga menyoroti sektor pendidikan tinggi. Pemerintah mendorong perguruan tinggi untuk terlibat langsung dalam pembangunan di daerahnya masing-masing.

"Pemerintah secara khusus mengutamakan peran fakultas teknik pada perguruan tinggi di daerah agar bisa terlibat langsung dalam pembangunan di wilayahnya," tuturnya.

Presiden RI Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (ratas) bersama jajaran Kabinet Merah Putih di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (2/5). Seskab Teddy...

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Teddy  Seskab Teddy  Prabowo  Prabowo Subianto  Hambalang 
BERITA TEDDY LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp