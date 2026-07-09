Prabowo Resah Indonesia Belum Masuk Piala Dunia, Menpora & Menkeu Jadi Sasaran

jpnn.com - KARAWANG - Presiden Prabowo Subianto resah karena Timnas Indonesia tak juga bisa lulus ke Piala Dunia.

Prabowo mengatakan hal itu saat Peluncuran B50 “Langkah Nyata untuk Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional”, di Karawang, Jawa Barat, pada Kamis (9/7).

Mulanya, Prabowo mengaku bangga bahwa Indonesia kini sudah swasembada energi salah satunya dengan menerapkan B50, yakni campuran 50 persen bahan bakar nabati (sawit) dan 50 persen solar.

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“Yang masih sulit buat Indonesia ialah masuk Piala Dunia, nah itu saya masih resah. Jadi, saya resah, terus terang saja saya resah,” ujar Prabowo.

“Indonesia bisa B50, tetapi tidak bisa masuk Piala Dunia, saya masih tidak puas. Bagaimana caranya masuk Piala Dunia?” katanya.

Di hadapan para pejabat dan jajarannya, Prabowo meminta agar tidak menganggap enteng sepak bola, karena hal itu adalah kehormatan.

Eks Menteri Pertahanan itu lalu mencari Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir, yang ternyata tidak hadir di acara tersebut.

“Siapa bertanggung jawab? Mana Erick Thohir? Menteri BUMN. Boy (Thohir) kasih tahu adikmu, ya,” katanya.