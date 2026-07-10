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JPNN.com - Politik - Legislatif

Prabowo Resah soal Piala Dunia, Lalu Hadrian Ungkit Peningkatan Kualitas Kompetisi

Jumat, 10 Juli 2026 – 21:35 WIB
Prabowo Resah soal Piala Dunia, Lalu Hadrian Ungkit Peningkatan Kualitas Kompetisi - JPNN.COM
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani. Source for JPNN

jpnn.com - Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian menyebut keresahan Presiden RI Prabowo Subianto terhadap kondisi Timnas Indonesia yang belum mampu menembus kompetisi Piala Dunia sebagai bentuk harapan. 

"Saya melihat pernyataan Pak Prabowo sebagai bentuk harapan agar Indonesia mampu menembus Piala Dunia," kata Lalu kepada awak media, Jumat (10/7).

Legislator fraksi PKB itu mengatakan antusiasme rakyat di Tanah Air terhadap sepak bola memang besar, sehingga wajar menjadikan harapan masuk Piala Dunia sebagai cita-cita masyarakat Indonesia.

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"Wajar jika target tersebut menjadi cita-cita nasional," kata Lalu.

Namun, kata Ketua DPW PKB NTB, mewujudkan cita-cita Indonesia masuk Piala Dunia membutuhkan kerja yang terencana dan konsisten, bukan sekadar semangat.

"Kunci utamanya itu memperkuat pembinaan usia dini dan meningkatkan kualitas kompetisi nasional," ujar Lalu.

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Dia mengatakan regenerasi pemain harus berjalan berkelanjutan dan liga dalam negeri harus kompetitif dalam membentuk pemain berkualitas secara teknik, fisik, dan mental untuk bersaing di level internasional.

"Selain itu, investasi pada pelatih, sport science, fasilitas latihan, dan tata kelola sepak bola harus terus diperkuat," kata Lalu.

Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian menyebut cita-cita Indonesia masuk Piala Dunia yang bikin resah Prabowo bisa terwujud dengan kerja yang terencana.

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TAGS   Piala Dunia  Timnas Indonesia  Prabowo  Prabowo Subianto  Lalu Hadrian  Komisi X DPR  Kompetisi  Erick Thohir  Purbaya Yudhi Sadewa 
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