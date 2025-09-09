Prabowo Reshuffle BG, Mahfud MD: Agak Kaget Juga Saya

jpnn.com, JAKARTA - Pakar hukum tata negara Mahfud MD memberi tanggapan soal langkah Presiden RI Prabowo Subianto mencopot Menko Polkam Budi Gunawan atau BG.

Dia mengaku terkejut ketika pertama kali mengetahui keputusan Prabowo tersebut.

"Ya, kalau dari sudut politik, agak kaget juga, ya, saya," kata Mahfud MD dalam tayangan Mahfud MD Official di YouTube, Selasa (9/9).

Baca Juga: Ray Rangkuti Sebut Reshuffle Jadi Langkah Prabowo Mengurangi Pengaruh Jokowi

Eks Menhan RI itu memang tidak tahu pertimbangan Prabowo dalam mencopot BG dari posisi Menko Polkam.

"Saya tidak tahu pertimbangannya soal Pak BG, memang itu yang paling mengagetkan pertama dari reshuffle ini ketika nama Pak BG muncul diganti," lanjut Mahfud MD.

Selain itu, eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu merasa tidak yakin faktor kinerja menjadi dasar BG dicopot dari kursi Menko Polkam.

Belakangan BG disebut tidak punya kinerja positif menanggulangi demonstrasi berujung ricuh pada akhir Agustus, sehingga dicopot dari kursi Menko Polkam.

"Ya, saya tidak tahu alasannya, tetapi saya kira terlalu sederhana kalau itu, alasannya," ujarnya.