JPNN.com - Nasional - Istana

Prabowo Reshuffle Kabinet, Jumhur Hidayat Menteri LH, Dudung Abdurachman Kepala KSP

Senin, 27 April 2026 – 16:26 WIB
Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman di Istana Negara, pada Senin (27/4). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan Kabinet Merah Putih dalam reshuffle jilid V yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (27/4). Dalam perombakan ini, sejumlah posisi strategis diisi oleh tokoh baru maupun figur lama di lingkar pemerintahan.

Salah satu perubahan mencolok adalah penunjukan Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Aktivis buruh tersebut resmi dilantik menggantikan pejabat sebelumnya dalam upaya memperkuat kebijakan lingkungan di pemerintahan saat ini.

Selain itu, presiden juga menunjuk Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Dudung menggantikan posisi Muhammad Qodari yang sebelumnya menjabat di posisi tersebut.

Pelantikan ini merupakan bagian dari langkah Presiden dalam menyegarkan kabinet serta meningkatkan efektivitas kerja pemerintahan. Sejumlah pejabat lain juga turut dilantik dalam reshuffle kali ini, dengan sebagian besar berasal dari kalangan yang telah memiliki pengalaman di pemerintahan.

Sebelumnya, isu reshuffle kabinet memang telah beredar luas. Pemerintah menegaskan bahwa perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden. “Itu prerogatif Bapak Presiden,” ujar Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya saat menanggapi isu reshuffle.

Reshuffle kabinet ini diharapkan dapat memperkuat kinerja pemerintahan Prabowo Subianto dalam menghadapi berbagai tantangan nasional, termasuk di bidang lingkungan hidup, komunikasi pemerintah, serta stabilitas politik. (tan/jpnn)

Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

Prabowo  Reshuffle  Dudung  Jumhur Hidayat 
