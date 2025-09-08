Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Politik - Legislatif

Prabowo Reshuffle Kabinet Senin Ini, Waketum Golkar: Itu Hak Prerogatif Presiden

Senin, 08 September 2025 – 19:06 WIB
Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono. Foto: Kenny Kurnia Putra/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Golkar Dave Laksono mengaku menghormati keputusan Presiden RI Prabowo Subianto untuk mereshuffle Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9).

"Itu hak prerogatif beliau, siapa yang layak, mampu untuk duduk di dalam kabinet," ujar Dave Laksono kepada awak media, Senin (8/9).

Legislator fraksi Golkar itu berharap sosok yang ditunjuk Presiden Prabowo figur tepat untuk menempati posisi di Kabinet Merah Putih. 

"Ya siapa pun itu, pasti yang terbaik," ujar Dave.

Diketahui, seorang anggota DPR RI dari fraksi Golkar ditunjuk Presiden Prabowo sebagai menteri dalam reshuffle pada Senin ini.

Dave mengaku tidak bisa berkomentar banyak soal anggota DPR dari fraksi Golkar yang menjabat menteri dalam reshuffle Senin ini. 

"Jadi, ya, apa pun itu pasti ada kebijakan tersendiri dari Pak Presiden," ungkap dia.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin ini mereshuffle beberapa menteri di Kabinet Merah Putih. 

Wakil Ketua Umum Golkar Dave Laksono menyebutkan reshuffle kabinet menjadi hak Presiden RI Prabowo Subianto.

