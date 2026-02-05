Prabowo Resmi Lantik Adies Kadir Sebagai Hakim MK

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Adies Kadir sebagai Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi (MK) di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (5/2).

Adies Kadir dilantik dengan mengenakan toga berwarna merah khas hakim MK.

Pelantikan Adies berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9b Tahun 2026, tentang Pengangkatan Hakim Konstitusi yang Diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Seusai diputarkan lagu Indonesia Raya, Adies membacakan sumpahnya di hadapan Prabowo dan sejumlah menteri.

“Mengangkat Prof Dr Ir Adies Kadir SH M.Hum sebagai hakim konstitusi terhitung sejak pengucapan sumpah," ucap Prabowo.

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik baik dan seadil adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-luasnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa," tutur Adies saat pelantikan.

Adapun, Adies Kadir pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2024-2029.

Adies dicalonkan sebagai hakim Mahkamah Konstitusi usulan DPR, dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna pada Selasa (27/1). (mcr4/jpnn)



