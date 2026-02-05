Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Istana

Prabowo Resmi Lantik Adies Kadir Sebagai Hakim MK

Kamis, 05 Februari 2026 – 17:32 WIB
Prabowo Resmi Lantik Adies Kadir Sebagai Hakim MK - JPNN.COM
Presiden Prabowo Subianto usai melantik Adies Kadir sebagai Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi (MK) di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Kamis (5/2). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Adies Kadir sebagai Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi (MK) di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (5/2).

Adies Kadir dilantik dengan mengenakan toga berwarna merah khas hakim MK.

Pelantikan Adies berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9b Tahun 2026, tentang Pengangkatan Hakim Konstitusi yang Diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Baca Juga:

Seusai diputarkan lagu Indonesia Raya, Adies membacakan sumpahnya di hadapan Prabowo dan sejumlah menteri.

“Mengangkat Prof Dr Ir Adies Kadir SH M.Hum sebagai hakim konstitusi terhitung sejak pengucapan sumpah," ucap Prabowo.

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik baik dan seadil adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-luasnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa," tutur Adies saat pelantikan.

Baca Juga:

Adapun, Adies Kadir pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2024-2029.

Adies dicalonkan sebagai hakim Mahkamah Konstitusi usulan DPR, dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna pada Selasa (27/1). (mcr4/jpnn)

Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?

Pelantikan Adies berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9b Tahun 2026, tentang Pengangkatan Hakim Konstitusi yang Diajukan oleh DPR

Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Prabowo Subianto  Adies Kadir  Hakim MK  Mahkamah Konstitusi 
BERITA PRABOWO SUBIANTO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp