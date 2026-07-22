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JPNN.com - Nasional - Istana

Prabowo Resmi Lantik Sudaryono Sebagai Kepala BGN Gantikan Nanik S Deyang

Rabu, 22 Juli 2026 – 15:47 WIB
Prabowo Resmi Lantik Sudaryono Sebagai Kepala BGN Gantikan Nanik S Deyang - JPNN.COM
Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), di Istana Negara, pada Rabu (22/7). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

Acara pelantikan Sudaryono tersebut digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (22/7).

Pengangkatan Sudaryono sebagai Kepala BGN berdasarkan Keppres Nomor 78/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala BGN.

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“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Prabowo diikuti Sudaryono.

“Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” lanjutnya.

Acara pelantikan pun diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan selanjutnya diikuti para menteri serta jajaran yang hadir.

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Sebelumnya diberitakan, Nanik S Deyang mengundurkan diri dari jabatan Kepala BGN.

Dalam unggahan Facebooknya, Nanik mengaku mengundurkan diri karena akan melakukan pengobatan jantung di luar negeri.

Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

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TAGS   Sudaryono  MBG  BGN  Prabowo 
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