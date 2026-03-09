Prabowo Resmikan 218 Jembatan di Daerah Bencana & Terpencil, Selesai Dibangun 2,5 Bulan

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meresmikan secara total 218 jembatan yang berhasil dibangun dalam waktu 2,5 bulan di berbagai wilayah terdampak bencana dan daerah terpencil di Indonesia.

Prabowo meresmikan 218 jembatan yang terdiri dari 77 jembatan Bailey, 59 jembatan Armco, dan 82 jembatan perintis yang dibangun di berbagai wilayah Indonesia.

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini Senin, 9 Maret 2026, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan, 77 jembatan Bailey, 59 jembatan Armco, 82 jembatan perintis,” ujar Ketua Umum Partai Gerindra itu pada Senin (9/3).

Prabowo mengatakan pembangunan jembatan tersebut merupakan wujud nyata kehadiran negara hingga ke wilayah paling kecil, khususnya bagi masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses akibat bencana maupun kondisi geografis.

“Peresmian 218 jembatan yang telah dilaksanakan dalam waktu 2,5 bulan adalah suatu prestasi luar biasa. Prestasi ini menunjukkan kesungguhan hati dari seluruh prajurit TNI dan para petugas di daerah-daerah yang sangat memerlukan jembatan ini,” kata dia.

Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan masyarakat di desa maupun wilayah terpencil menghadapi keterbatasan akses yang dapat membahayakan keselamatan mereka, terutama bagi anak-anak yang harus menyeberangi sungai untuk bersekolah.

“Pemerintah Republik Indonesia hadir sampai ke tingkat terkecil, sampai ke desa dan dusun. Pemerintah tidak akan membiarkan rakyatnya dalam kesulitan,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada prajurit TNI serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan jembatan tersebut.