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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Prabowo Resmikan Lima Bendungan, Layani Irigasi Seluas 39 Ribu Hektare

Jumat, 10 Juli 2026 – 20:25 WIB
Prabowo Resmikan Lima Bendungan, Layani Irigasi Seluas 39 Ribu Hektare - JPNN.COM
Gambar Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Jumat (10/7). Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembangunan lima bendungan yang tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia.

Acara peresmian kelima bendungan tersebut digelar di Bendungan Meninting, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Jumat (10/7).

Kelima bendungan tersebut dibangun dengan total nilai kontrak senilai Rp9,79 triliun.

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Prabowo menyampaikan rasa syukur atas pembangunan infrastruktur yang membutuhkan waktu, biaya, dan sumber daya yang tidak sedikit.

“Saya selalu ingatkan seluruh bangsa, berpikirlah untuk bangsa, berpikirlah untuk rakyat, berpikirlah untuk kebaikan semua. Berpikirlah untuk seluruh keluarga besar, seluruh rakyat Indonesia,” ucap Prabowo.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan bahwa kelima bendungan dibangun dalam rentang waktu antara 2015 sampai 2025.

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Menurut dia, bukan hanya menghadirkan infrastruktur, tetapi membangun fondasi kedaulatan bangsa dan negara.

“Melalui lima bendungan ini, Bapak, Bapak telah mendorong kemandirian bangsa dalam mendukung Asta Cita Bapak, khususnya terkait dengan ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan air,” kata Dody.

Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembangunan lima bendungan yang tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia.

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TAGS   Prabowo  Presiden Prabowo  bendungan  Dody Hanggodo 
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