Prabowo Resmikan Pabrik Petrokimia Senilai Rp 62 Triliun di Cilegon

jpnn.com, KOTA CILEGON - Presiden Prabowo Subianto meresmikan pabrik Lotte Chemical Indonesia (LCI) di Kota Cilegon, Provinsi Banten, pada Kamis (6/11).

Pabrik LCI itu adalah salah satu proyek industri petrokimia yang disebut menjadi upaya pemerintah memperkuat hilirisasi industri nasional.

Prabowo menyampaikan apresiasi atas pembangunan proyek strategis ini. Dia mendorong dukungan bagi investasi yang dapat memberikan manfaat bersama.

"Kehormatan kita adalah mitra siapapun. Apalagi mitra dari luar datang ke kita, investasi uang mereka, yang mereka cari dengan susah payah puluhan tahun. Mereka percaya sama kita. Di sini mereka beri manfaat kepada kita, kita harus amankan," ucap Prabowo.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan bahwa proyek strategis ini memiliki nilai investasi sebesar 3,9 miliar US Dolar atau sekitar Rp 62,4 triliun.

Nilai tersebut menjadikannya sebagai salah satu investasi petrokimia terbesar di kawasan Asia Tenggara.

“Dengan pabrik itu, kita tidak lagi mengimpor secara besar-besaran seperti tahun sebelumnya, 70 persen adalah subtitusi impor, 30 persen kita ekspor,” kata Bahlil.

Dia menyebutkan, di pabrik itu bahan baku berupa naphta diproses menjadi produk hulu dan hilir untuk selanjutnya menjadi bahan baku penting pembuatan produk mulai dari botol plastik, kabel, hingga bumper mobil.