Prabowo Resmikan RS KEI, Kerja Sama Indonesia-UEA

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meresmikan Rumah Sakit Kardiologi Emirates-Indonesia di Solo, Jawa Tengah, Rabu (19/11).

Fasilitas kesehatan itu disebut sebagai simbol persahabatan antara Uni Emirat Arab dan Indonesia yang sudah terjalin sejak lama.

"Ini adalah kebesaran hati dari Presiden Uni Emirat Arab, Yang Mulia Mohamed bin Zayed Al Nahyan, yang selalu memberi perhatian sangat besar kepada bangsa kita dari sejak beliau masih muda,” ujar Prabowo.

Prabowo mengungkapkan peningkatan pelayanan kesehatan menjadi tonggak penting dan menjadi tanggung jawab negara kepada rakyatnya. Pelayanan kesehatan adalah salah satu kewajiban negara.

"Negara yang berhasil mampu memberi pelayanan kesehatan yang layak untuk seluruh rakyat Indonesia,” jelasnya.

Kehadiran RS KEI juga telah dilengkapi teknologi medis kelas dunia dan tercanggih.

“Saya dapat laporan, rumah sakit ini memiliki peralatan mungkin yang tercanggih di seluruh Indonesia. Dan di Jawa Tengah, ini satu-satunya,” tuturnya.

Ketua sangat mengapresiasi dan memberi hormat setinggi-tingginya kepada Mohamed bin Zayed atas komitmen dan kepeduliannya membantu Indonesia dalam kerja sama di bidang kesehatan.