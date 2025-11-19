Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Kesehatan

Prabowo Resmikan RS KEI, Kerja Sama Indonesia-UEA

Rabu, 19 November 2025 – 17:17 WIB
Prabowo Resmikan RS KEI, Kerja Sama Indonesia-UEA - JPNN.COM
Peresmian Rumah Sakit Kardiologi Emirates-Indonesia di Solo, Jawa Tengah, Rabu (19/11). Foto: dokumentasi tim Presiden Prabowo Subianto

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meresmikan Rumah Sakit Kardiologi Emirates-Indonesia di Solo, Jawa Tengah, Rabu (19/11).

Fasilitas kesehatan itu disebut sebagai simbol persahabatan antara Uni Emirat Arab dan Indonesia yang sudah terjalin sejak lama.

"Ini adalah kebesaran hati dari Presiden Uni Emirat Arab, Yang Mulia Mohamed bin Zayed Al Nahyan, yang selalu memberi perhatian sangat besar kepada bangsa kita dari sejak beliau masih muda,” ujar Prabowo.

Baca Juga:

Prabowo mengungkapkan peningkatan pelayanan kesehatan menjadi tonggak penting dan menjadi tanggung jawab negara kepada rakyatnya. Pelayanan kesehatan adalah salah satu kewajiban negara.

"Negara yang berhasil mampu memberi pelayanan kesehatan yang layak untuk seluruh rakyat Indonesia,” jelasnya.

Kehadiran RS KEI juga telah dilengkapi teknologi medis kelas dunia dan tercanggih.

Baca Juga:

“Saya dapat laporan, rumah sakit ini memiliki peralatan mungkin yang tercanggih di seluruh Indonesia. Dan di Jawa Tengah, ini satu-satunya,” tuturnya.

Ketua sangat mengapresiasi dan memberi hormat setinggi-tingginya kepada Mohamed bin Zayed atas komitmen dan kepeduliannya membantu Indonesia dalam kerja sama di bidang kesehatan.

Fasilitas kesehatan itu disebut sebagai simbol persahabatan antara Uni Emirat Arab dan Indonesia yang sudah terjalin sejak lama.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   RS KEI  Prabowo  Indonesia-UEA  kesehatan 
BERITA RS KEI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp