Prabowo Resuffle Kabinet, Dito Ariotedjo Mengaku Legawa Diberhentikan sebagai Menpora

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle terhadap lima menteri Kabinet Merah Putih, Senin (8/9/2025).

Salah satu dari lima menteri yang kena reshuffle adalah Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Ario Bimo Nandito Ariotedjo atau Dito Ariotedjo.

Dito mengatakan telah mengetahui rencana perombakan kabinet sejak Senin pagi sebelum diumumkan secara resmi, pada sore harinya.

“Alhamdulillah, hari ini saya menyelesaikan masa jabatan saya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga untuk masa bakti di kepemimpinan Bapak Prabowo-Gibran,” kata Dito di Kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta, Senin malam.

Ia menuturkan Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerja yang telah dilaksanakan selama dirinya menjabat Menpora sejak April 2023.

“Insya Allah pengganti barunya akan segera diumumkan,” ujarnya menambahkan.

Selama hampir tiga tahun menjabat, Dito menyebut telah melakukan transformasi di bidang olahraga dan kepemudaan. Ia berharap Menpora berikutnya dapat melanjutkan berbagai program yang telah berjalan.

“Kita lihat bagaimana ekosistem olahraga dan juga pergerakan anak muda sekarang lebih baik. Saya harap pengganti saya bisa meneruskan apa yang sudah dilakukan dan belum tuntas,” ujar politikus Partai Golongan Karya itu.