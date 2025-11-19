Prabowo: RS KEI Miliki Peralatan Tercanggih di Indonesia

jpnn.com, SOLO - Presiden Prabowo Subianto mengatakan Rumah Sakit Kardiologi Emirates–Indonesia (RS KEI) dilengkapi perangkat medis berteknologi tinggi yang setara dengan standar internasional.

Bahkan, peralatan jantung yang tersedia termasuk yang paling mutakhir dan tercanggih di Indonesia.

Hal itu dikatakan saat meresmikan Rumah Sakit Kardiologi Emirates–Indonesia (RS KEI) di Kota Solo, pada Rabu (19/11).

“Saya dapat laporan hanya ada empat rumah sakit di Indonesia yang memiliki peralatan secanggih ini. Dan di Jawa Tengah, ini satu-satunya,” ucap Prabowo.

Menurut dia, kehadiran rumah sakit tersebut bukan hanya pencapaian bagi kerja sama Indonesia dan Uni Emirat Arab, tetapi juga menjadi titik awal transformasi besar sektor kesehatan nasional.

Prabowo berharap RS KEI bisa meningkatkan kualitas layanan kesehatan, khususnya layanan kardiologi yang selama ini menjadi salah satu kebutuhan mendesak masyarakat.

Dengan teknologi yang mampu mempercepat diagnosis, memperkecil risiko prosedur, dan meningkatkan angka keselamatan pasien, fasilitas ini diyakini akan memberi dampak luas bagi peningkatan kualitas layanan jantung di Indonesia.

Eks Menteri Pertahanan itu juga menargetkan pembangunan 66 rumah sakit baru yang sudah mulai berjalan. RS tersebut juga harus bisa menyamai standar teknologi serta layanan RS KEI.