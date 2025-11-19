Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Istana

Prabowo: RS KEI Miliki Peralatan Tercanggih di Indonesia

Rabu, 19 November 2025 – 22:43 WIB
Prabowo: RS KEI Miliki Peralatan Tercanggih di Indonesia - JPNN.COM
Peresmian Rumah Sakit Kardiologi Emirates-Indonesia di Solo, Jawa Tengah, Rabu (19/11). Foto: dokumentasi tim Presiden Prabowo Subianto

jpnn.com, SOLO - Presiden Prabowo Subianto mengatakan Rumah Sakit Kardiologi Emirates–Indonesia (RS KEI) dilengkapi perangkat medis berteknologi tinggi yang setara dengan standar internasional.

Bahkan, peralatan jantung yang tersedia termasuk yang paling mutakhir dan tercanggih di Indonesia.

Hal itu dikatakan saat meresmikan Rumah Sakit Kardiologi Emirates–Indonesia (RS KEI) di Kota Solo, pada Rabu (19/11).

Baca Juga:

“Saya dapat laporan hanya ada empat rumah sakit di Indonesia yang memiliki peralatan secanggih ini. Dan di Jawa Tengah, ini satu-satunya,” ucap Prabowo.

Menurut dia, kehadiran rumah sakit tersebut bukan hanya pencapaian bagi kerja sama Indonesia dan Uni Emirat Arab, tetapi juga menjadi titik awal transformasi besar sektor kesehatan nasional.

Prabowo berharap RS KEI bisa meningkatkan kualitas layanan kesehatan, khususnya layanan kardiologi yang selama ini menjadi salah satu kebutuhan mendesak masyarakat.

Baca Juga:

Dengan teknologi yang mampu mempercepat diagnosis, memperkecil risiko prosedur, dan meningkatkan angka keselamatan pasien, fasilitas ini diyakini akan memberi dampak luas bagi peningkatan kualitas layanan jantung di Indonesia.

Eks Menteri Pertahanan itu juga menargetkan pembangunan 66 rumah sakit baru yang sudah mulai berjalan. RS tersebut juga harus bisa menyamai standar teknologi serta layanan RS KEI.

Prabowo berharap RS KEI bisa meningkatkan kualitas layanan kesehatan, khususnya layanan kardiologi yang selama ini menjadi salah satu kebutuhan masyarakat

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Rumah Sakit Kardiologi Emirates–Indonesia  RS KEI  Prabowo  Solo 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp