Nasional - Humaniora

Prabowo Sambut Kedatangan Presiden Brasil Lula da Silva di Istana

Kamis, 23 Oktober 2025 – 10:45 WIB
Prabowo Sambut Kedatangan Presiden Brasil Lula da Silva di Istana
Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Republik Federasi Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Kamis (23/10). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyambut Presiden Republik Federasi Brasil Luiz Inacio Lula da Silva yang tiba di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (23/10). 

Kedatangan Lula ini merupakan rangkaian kunjungan kenegaraan balasan ke Indonesia, setelah sebelumnya Presiden Prabowo berkunjung ke Brasil beberapa waktu lalu.

Pantauan JPNN.com di lokasi, Lula tiba sekitar pukul 10.07 WIB dengan diiringi rangkaian pasukan pengawal yang menggunakan motor diikuti pasukan berkuda.

Saat tiba di halaman istana, ratusan anak sekolah terlihat melambai-lambaikan bendara kecil milik Indonesia dan Brasil.

Lula tampak keluar dari mobil dan langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto yang mengenakan setelan jas abu-abu dan peci.

Lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu kenegaraan Brasil pun dimainkan oleh regu pemusik.

Sejumlah pasukan dihadirkan untuk mengikuti upacara penyambutan. Tak hanya itu, sejumlah orang yang mengenakan baju adat juga menghadiri upacara.

Prabowo lalu mengajak Lula untuk melakukan inspeksi pasukan. Keduanya sesekali saling merangkul dan bergandengan.

Presiden Prabowo menyambut Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva yang tiba di Istana Merdeka.

TAGS   Prabowo  Presiden Brasil  Istana Merdeka  Kunjungan kenegaraan  Kepala negara 
