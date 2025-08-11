Close Banner Apps JPNN.com
Istana

Prabowo Sambut Kunjungan Kenegaraan Presiden Peru di Istana

Senin, 11 Agustus 2025 – 10:44 WIB
Prabowo Sambut Kunjungan Kenegaraan Presiden Peru di Istana - JPNN.COM
Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Peru Dina Ercilia Boluarte Zegarra di halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Senin (11/8). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com - Presiden Peru Dina Ercilia Boluarte Zegarra tiba di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Senin (11/8).

Ratusan pasukan dihadirkan untuk mengikuti upacara sambutan. Tak hanya itu, sejumlah orang yang mengenakan baju adat juga menghadiri upacara.

Pantauan JPNN.com di lokasi, Dina tiba dengan diiringi rangkaian pasukan pengawal yang menggunakan motor diikuti pasukan berkuda.

Saat tiba di halaman istana, puluhan anak sekolah terlihat melambai-lambaikan bendara kecil milik Indonesia dan Peru.

Dina tampak keluar dari mobil dan langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto yang mengenakan setelan jas abu-abu tua dan peci.

Lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu kenegaraan Peru pun dimainkan oleh regu pemusik.

Selain itu, ada meriam kehormatan yang ditembakkan sebanyak 20 kali. Prabowo kemudian mengajak Dina untuk melakukan inspeksi pasukan.

Setelah mengecek pasukan, Prabowo lalu mengenalkan Dina kepada sejumlah menteri.

Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Presiden Peru Dina Ercilia Boluarte Zegarra tiba di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Senin (11/8).

