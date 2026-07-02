Prabowo Sambut Presiden Belarusia di Istana Merdeka, Diberi Pena Emas

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Belarusia Aleksandr Lukashenko tiba di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (2/7).

Ratusan pasukan dihadirkan untuk mengikuti upacara sambutan. Tak hanya itu, sejumlah orang mengenakan baju adat juga menghadiri upacara.

Pantauan JPNN.com di lokasi, ketibaan Lukashenko tiba sekitar pukul 11.23 WIB dengan diiringi rangkaian pasukan pengawal yang menggunakan kuda.

Saat tiba di halaman istana, ratusan siswa sekolah melambai-lambaikan bendara kecil milik Indonesia dan Belarusia.

Lukashenko tampak keluar dari mobil dan langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto yang mengenakan setelan jas abu-abu, peci, dan kacamata hitam.

Prabowo lalu menyalami dan memberi pelukan kepada Lukashenko. Sebagai balasan, Prabowo menerima pena emas dari Lukashenko.

Lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu kenegaraan Belarusia pun dimainkan oleh regu pemusik.

Selain itu, ada meriam kehormatan yang ditembakkan sebanyak 21 kali. Prabowo lalu mengajak Lukashenko untuk melakukan inspeksi pasukan.