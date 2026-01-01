Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Prabowo Sampaikan Kalimat Ini di Posko Pengungsian Bencana Tapsel

Kamis, 01 Januari 2026 – 22:13 WIB
Prabowo Sampaikan Kalimat Ini di Posko Pengungsian Bencana Tapsel - JPNN.COM
Presiden Prabowo Subianto memberikan sambutan di posko pengungsian Desa Batu Hula, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Rabu malam (31/12/2025). ANTARA/HO-Tim Media Presiden Prabowo Subianto

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintahan yang dia pimpin tidak akan meninggalkan rakyat yang terdampak bencana.

Kalimat itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan di posko pengungsian Batu Hula, Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Rabu (31/12/2025) malam.

"Percayalah bahwa pemerintahmu, bahwa pemimpin-pemimpinmu, bahwa presidenmu tidak akan pernah meninggalkan saudara-saudara sekalian," kata Prabowo.

Baca Juga:

Prabowo menyampaikan dirinya telah menugaskan para menteri untuk turun langsung ke daerah-daerah terdampak guna mengecek, melihat, dan memantau perkembangan penanganan di lapangan.

"Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat," lanjutnya.

Kepala Negara juga mengajak masyarakat untuk terus bersyukur, menjaga kesehatan, serta memelihara semangat, keikhlasan, dan keteguhan jiwa dalam menghadapi musibah ini..

Baca Juga:

Dia menekankan pentingnya sikap saling menguatkan dan gotong royong sebagai modal utama untuk melewati masa sulit.

"Kita harus terus semangat, ikhlas, kita harus terus kuat, tegar jiwa kita dan yang paling penting tadi kita harus gotong royong, kita harus bersama-sama menghadapi kesulitan," ucap Prabowo di hadapan pengungsi.

Presiden Prabowo Subianto sampaikan kalimat ini saat berada di tengah pengungsi di posko bencana Tapanuli Selatan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Prabowo  Prabowo Subianto  pengungsi  Bencana  Tapsel  tapanuli selatan  Presiden Prabowo 
BERITA PRABOWO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp