Prabowo Sapa dan Rangkul Warga Saat Open House di Istana Presiden

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyapa, bersalaman, hingga merangkul masyarakat umum yang hadir dalam acara open house di Istana Kepresidenan, Jakarta, Sabtu (21/3/2026).

Prabowo tiba di Istana Kepresidenan sekitar pukul 15.00 WIB.

Dia mengenakan baju koko putih, celana panjang hitam, dan peci hitam.

Kehadiran Presiden menyapa warga didampingi oleh sang putra Didit Hediprasetyo, yang mengenakan baju koko berwarna biru dan peci hitam.

Saat memasuki ruang acara, Prabowo langsung menyalami dan mengucapkan selamat Idulfitri kepada masyarakat yang hadir.

Masyarakat pun menyambutnya dengan sangat antusias untuk menjabat tangan kepada Presiden.

Momen silaturahmi ini begitu berkesan bagi masyarakat yang hadir. Bahkan, beberapa terlihat menangis dan berusaha memeluk Presiden.

Dalam ajang silaturahmi ini, Presiden juga didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan juga Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.