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JPNN.com - Nasional - Istana

Prabowo: Saya Kasih Peringatan, Saya Tahu Siapa yang Bayar Demo-demo Itu

Rabu, 24 Juni 2026 – 14:35 WIB
Prabowo: Saya Kasih Peringatan, Saya Tahu Siapa yang Bayar Demo-demo Itu - JPNN.COM
Presiden Prabowo saat menghadiri Puncak Pekan Nasional Petani Nelayan XVII 2026, di Gorontalo, pada Rabu (24/6). Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, GORONTALO - Presiden Prabowo Subianto mengatakan dirinya mengetahui pihak yang disebut membiayai aksi demonstrasi di Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Puncak Pekan Nasional Petani Nelayan XVII 2026, di Gorontalo, pada Rabu (24/6).

“Saudara-saudara sekalian hati-hati loh, saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, gue tahu itu,” ujar Prabowo.

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Prabowo juga menyinggung adanya peserta aksi yang disebut menerima bayaran untuk turun ke jalan. 

“Enggak apa-apa, yang pada mau demo, ditanya anak-anak demo enggak ngerti. Mau demo apa ya, kami dibayar Rp200.000 gitu ya,” kata dia.

Meski begitu, Prabowo tidak merinci lebih jauh pihak yang dia maksud dalam pernyataannya tersebut.

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Eks Menteri Pertahanan itu hanya menegaskan bahwa dirinya memahami dinamika politik dan pola gerakan massa di lapangan.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengajak masyarakat untuk tetap menjaga persatuan di tengah perbedaan pandangan politik.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan dirinya mengetahui pihak yang disebut membiayai aksi demonstrasi di Indonesia.

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TAGS   Prabowo  Demonstrasi  Prabowo Subianto  Demo 
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