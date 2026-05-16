Prabowo Sebut Ada Negara Merasa Lebih Hebat, Kini Minta Beli Beras dari Indonesia

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto menyebut sejumlah negara yang selama ini merasa lebih hebat kini datang ke Indonesia untuk membeli beras di tengah situasi krisis pangan global.

Prabowo menyampaikan itu saat peresmian 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026), yang dipantau daring melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

"Sekarang banyak negara minta beli beras dari kita. Tetangga-tetangga kita, mereka-mereka yang lebih hebat dari kita, yang menganggap dirinya lebih hebat dari kita, kan begitu, tapi sekarang harus datang ke Indonesia, minta, boleh enggak kita beli beras," kata Prabowo.

Presiden kedelapan RI itu mengatakan beberapa negara meminta izin membeli beras dari Indonesia setelah sejumlah negara produsen menghentikan ekspor pangan.

Menurut Prabowo, India menghentikan ekspor beras, jagung, dan gandum, yang kemudian diikuti Bangladesh. Sejumlah negara akhirnya datang ke Indonesia untuk meminta pasokan beras.

Dia mengatakan Indonesia tetap akan membantu negara-negara yang membutuhkan dengan menjual beras, namun harga penjualan harus tetap menguntungkan petani Indonesia.

"Saya bilang, beri. Kalau mereka butuh, kita harus bantu. Kita jual kepada mereka, tapi harganya ya yang oke lah. Jangan petani kita korban. Harga harus minimal untung dikit lah. Pak Amran (Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman) ya, Dirut Bulog, jangan jual terlalu murah ya. Jangan ngegetok, tapi jangan jual terlalu murah," tutur Prabowo.

Presiden juga meminta agar penjualan beras tidak dilakukan terlalu murah karena pemerintah harus mengutamakan keamanan pangan dalam negeri di tengah potensi krisis berkepanjangan.