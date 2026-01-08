Prabowo Sebut Ada Negara yang Rela Berbuat Apa Saja Demi Menang di SEA Games Thailand

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyebutkan ada sejumlah negara yang diketahui berani berbuat apa pun agar bisa menang dalam ajang SEA Games 2025.

Hal itu dikatakan Prabowo saat agenda Pemberian Penghargaan Atlet SEA Games ke-33 Thailand 2025, di Istana Negara, pada Kamis (8/1).

“Bahkan saudara-saudara ada negara-negara yang bersedia berbuat apa saja untuk menang,” ucap Prabowo di hadapan para atlet.

Prabowo mengaku mengerti bahwa ada cabang olahraga tertentu di dalam SEA Games yang penilaiannya tidak terlalu objektif padahal atlet telah menampilkan diri sebaik mungkin.

“Saudara telah berbuat yang terbaik tapi saudara dikasih nilai yang tidak sesuai itu saya kira biasa itu. Tidak usah berkecil hati yang penting saudara-saudara telah berjuang sekeras tenagamu,” kata dia.

Eks Menteri Pertahanan itu meminta agar para atlet terus berupaya untuk meningkatkan prestasi di kompetisi lainnya.

Prabowo kemudian berterima kasih kepada para Ketua Cabang Olahraga yang disebut telah membina atlet yang mewakili Indonesia di kompetisi internasional.

“Saudara-saudara bisa merasakan betapa negara menghargai putra putrinya yang berjuang untuk kehormatan bangsa,” tutur Prabowo.(mcr4/jpnn)