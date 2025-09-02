Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional

Prabowo Sebut Ada Polisi Ginjalnya Diinjak-injak Sampai Rusak, Harus Cuci Darah

Selasa, 02 September 2025 – 02:02 WIB
Presiden Prabowo Subianto (kiri) menjawab pertanyaan wartawan selepas menjenguk belasan polisi yang dirawat di RS Polri Kramat Jati, Jakarta, Senin (1/9/2025). ANTARA/Mentari Dwi Gayati.

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto menyambangi RS Polri Kramat Jati Jakarta pada Senin (1/9/2025), menjenguk belasan polisi yang mengalami cedera dan luka-luka akibat unjuk rasa di beberapa daerah di ibu kota pekan lalu yang berujung ricuh.

Dalam kunjungan itu Prabowo didampingi oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Prabowo mengaku merasa terpanggil untuk menjenguk dan melihat langsung keadaan polisi yang terluka karena membela negara, dan rakyat.

"Hari ini, saya merasa terpanggil, harus nengok petugas-petugas kita, prajurit-prajurit kepolisian yang cedera," ujar Presiden Prabowo kepada wartawan selepas menjenguk polisi yang dirawat di RS Polri.

Adapun jumlah polisi dan warga yang cedera dan luka-luka akibat kericuhan aksi massa pada pekan lalu itu ada lebih dari 40 orang.

Namun, sebagian besar dari mereka yang dirawat di RS Polri telah selesai menjalani perawatan dan kembali ke rumah masing-masing.

"Sekarang masih ada 17 di sini, 14 anggota (Polri, red), dan tiga orang masyarakat, (yang) satu di antaranya adalah perempuan," ungkap Presiden.

Dia menyebut perempuan yang turut menjadi korban itu merupakan seorang ibu yang hendak pergi ke pasar untuk berbelanja, tetapi di jalan diganggu oleh perusuh, dan motornya pun diambil.

Presiden Prabowo Subianto menyebut ada polisi yang diinjak-injak demonstran hingga ginjal anggota Polri itu rusak dan harus cuci darah.

