Prabowo Sebut Akan Mengawasi PKB, Cak Imin: Itu Hanya Bercanda

Rabu, 07 Januari 2026 – 13:18 WIB
Cak Imin menuturkan bahwa kata-kata Prabowo tersebut hanyalah candaan semata yang sudah sering dilontarkan. ilustrasi. Foto: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Keadilan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menanggapi guyonan Presiden Prabowo Subianto yang menyebutkan akan mengawasi dirinya.

Guyonan itu dilontarkan Prabowo saat memimpin retret Kabinet Merah Putih di Hambalang, Bogor, pada Selasa (6/1) kemarin.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat itu menuturkan bahwa kata-kata Prabowo tersebut hanyalah candaan semata.

“Ya, becanda, becanda. Sering begitu, becanda begitu, lah. Gojlokan begitu,” ucap Cak Imin seusai agenda retret.

Menurut dia, Prabowo memang sering melempar guyona serupa. Dia yakin bahwa tidak ada maksud lain dari perkataan tersebut.

“Begitu, kan, sering, engga ada (yang diawasi),” kata dia.

Sebelumnya, Prabowo Subianto melontarkan guyonan kepada Cak Imin dalam retret Kabinet Merah Putih di Hambalang.

Mulanya, Prabowo menyampaikan taklimat atau arahan pembuka dalam retret tersebut.

