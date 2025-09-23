Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Internasional - Global

Prabowo Sebut Bakal Akui Israel Jika Palestina Merdeka

Selasa, 23 September 2025 – 18:24 WIB
Presiden Prabowo di High-level International Conference on the Peaceful Settlement of the Question of Palestine and the Implementation of Two-State Solution di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, pada Selasa (23/9) waktu setempat. Foto: Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia bakal mengakui Israel bila negara tersebut mengakui kemerdekaan Palestina.

Hal itu disampaikan dalam pidato Prabowo di High-level International Conference on the Peaceful Settlement of the Question of Palestine and the Implementation of Two-State Solution di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, pada Selasa (23/9) waktu setempat.

“Indonesia juga menyatakan bahwa setelah Israel mengakui kemerdekaan dan kenegaraan Palestina, Indonesia akan segera mengakui Negara Israel,” ucap Prabowo.

“Kami akan mendukung segala jaminan keamanan bagi Israel,” lanjutnya.

Menurut dia, Deklarasi New York telah menyediakan jalan damai dan adil menuju perdamaian.

Kenegaraan harus berarti perdamaian, dan pengakuan harus berarti peluang nyata menuju perdamaian abadi.

“Perdamaian sejati haruslah bagi semua pihak, bagi semua pihak,” kata dia.

Ketua Umum Partai Gerindra itu mengapresiasi sejumlah negara yang telah mengakui kenegaraan Palestina, yakni Prancis, Kanada, Australia, Inggris hingga Portugal.

