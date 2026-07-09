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JPNN.com - Nasional - Istana

Prabowo Sebut Banyak Orang Pintar Menuduh Pemerintah Berbohong Soal Swasembada Pangan

Kamis, 09 Juli 2026 – 17:22 WIB
Prabowo Sebut Banyak Orang Pintar Menuduh Pemerintah Berbohong Soal Swasembada Pangan - JPNN.COM
Peluncuran B50 “Langkah Nyata untuk Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional”, di Karawang, Jawa Barat, pada Kamis (9/7). Foto: Ryana Aryadita/jpnn

jpnn.com, KARAWANG - Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa keberlangsungan hidup suatu negara dan bangsa ditentukan oleh tiga hal, yakni pangan, energi, dan air.

Hal itu dia katakan saat agenda Peluncuran B50 “Langkah Nyata untuk Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional”, di Karawang, Jawa Barat, pada Kamis (9/7).

“Pertama, mampukah bangsa itu menghasilkan pangannya untuk rakyatnya sendiri. Kedua, mampukah bangsa itu memiliki energi, sumber energi sendiri, tidak tergantung bangsa lain,” ucap Prabowo.

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“Yang ketiga, mampukah negara itu juga memiliki sumber air. Makan, energi, air. Ini dicanangkan oleh PBB,” lanjutnya.

Menurut dia, tanpa ketiga faktor tersebut, suatu bangsa akan sulit untuk bertahan, berdaulat, sejahtera, dan sulit untuk makmur.

“Alhamdulillah kita sudah buktikan bahwa kita mampu mengamankan dan menghasilkan pangan untuk rakyat kita. Kita sudah swasembada pangan,” kata dia.

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Meski demikian, Prabowo menuding masih banyak pihak yang meremehkan bahwa pemerintah telah melakukan swasembada pangan.

“Bahkan banyak orang yang mengangkat dirinya sebagai orang pintar mengejek, menyekat, dan menuduh bahwa kita pemerintah berbohong kepada rakyat, bahwa kita belum swasembada pangan,” tuturnya.

Prabowo menuding masih banyak pihak yang meremehkan bahwa pemerintah telah melakukan swasembada pangan.

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TAGS   Prabowo  pangan  Pemerintah  energi 
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