JPNN.com - Ekonomi

Prabowo Sebut Jokowi Paling Berjasa di Proyek Ini

Jumat, 07 November 2025 – 02:55 WIB
Prabowo Sebut Jokowi Paling Berjasa di Proyek Ini
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sambutan saat peresmian pabrik petrokimia Lotte Chemical Indonesia di Kota Cilegon, Banten, Kamis (6/11/2025). (ANTARA/Instagram/@sekretariat_kabinet)

jpnn.com - Presiden RI Prabowo Subianto menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai Kepala Negara yang paling berjasa memulai proyek pabrik new ethylene project PT Lotte Chemical Indonesia (LCI) di Cilegon, Banten.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam sambutannya pada peresmian pabrik tersebut di Cilegon, Kamis (6/11/2025).

Presiden Prabowo mengatakan sempat mengundang Jokowi untuk turut hadir dalam acara peresmian pabrik tersebut.

"Saya kemarin juga mengundang atau saya minta diundang Presiden Joko Widodo, Presiden Ke-7. Karena bagaimanapun ini salah satu prestasi beliau. Ini dimulai di zaman beliau juga hasil kesepakatan hasil lobi beliau dengan pimpinan Korea. Jadi, sepantasnya beliau ke sini," kata Presiden.

Menurut Kepala Negara, kehadiran Jokowi di lokasi peresmian adalah hal penting karena kehadiran pabrik LCI dimulai pada era pemerintahan sebelumnya.

Prabowo mengaku telah mengundang Jokowi secara langsung melalui sambutan telepon. Namun, Presiden Prabowo memaklumi keputusan Jokowi tidak hadir di agenda tersebut.

"Hanya beliau minta maaf, beliau telepon saya, beliau belum bisa hadir dan saya juga sampaikan kita maklumi," tuturnya.

Pada kesempatan itu, Presiden Prabowo mengingatkan generasi saat ini tentang perlunya mengingat jasa para tokoh dan pemimpin terhadap perjalanan bangsa.

Presiden Prabowo Subianto menyebut Joko Widodo (Jokowi) paling berjasa dalam proyek pabrik new ethylene project PT Lotte Chemical Indonesia (LCI) di Cilegon.

TAGS   Prabowo  Prabowo Subianto  Presiden Prabowo  Jokowi  Joko Widodo  LOTTE Chemical Indonesia 
